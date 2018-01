TOUR «LA TROPICALE AMISSA BONGO» DE CYCLISME Reguigui à la 6e place lors de la 6e journée

Le coureur cycliste algérien Youcef Reguigui a terminé à la sixième place de la sixième et avant dernière étape de la Tropicale Amissa Bongo disputée entre Bitam et Oyem hier sur une distance de 115 km en 2h32'53´´, alors que la première place est revenue à l'Italien Rinaldo Nocentini (2h32'48´´). Au classement général, le coureur algérien de l'équipe algéro-belge «Sovac-Natura4Ever» gagne une places et pointe à la septième position (20h52'45´´). Comme à Lambaréné mercredi, Rinaldo Nocentini a fait parler son expérience dans les derniers kilomètres de l'étape en attaquant dans la dernière montée du circuit final. Alors que le peloton était revenu sur le dernier échappé, l'Erythréen Tesfom Okubamariam, l'Italien avait attendu le bon moment pour porter son offensive. Seul Solomon Zemenfes, un autre Erythréen avait pu le suivre jusqu'à la ligne d'arrivée où Nocentini inscrivait son nom pour la deuxième fois de la semaine au palmarès des étapes de la Tropicale 2018. Mais l'autre enjeu de la journée était la situation du maillot jaune Joseph Areruya qui devait défendre sa première place au classement général. Le Rwandais a su répondre aux attaques de ses adversaires, le Français Damien Gaudin (Direct Energie) dans le dernier tour du circuit final puis l'Allemand Nikodemus Holler (Bike Aid) dans la dernière montée. A chaque fois, il avait réagi comme un champion sans jamais paniquer. En passant la dernière montée, il, avait même pris un avantage qu'il consolidait dans la descente jusqu'à l'arrivé où sa 3e place lui permettait de récupérer 4 secondes de bonifications ajoutées à ses 3 secondes d'avance sur le peloton. Ce gain de 7 secondes lui sera très précieux demain lors de la dernière étape pour défendre son maillot dans les rues de Libreville. Il a désormais 18 secondes d'avance sur le deuxième l'Allemand Holler Nikodemus et 38 seconde sur le Français Damien Gaudin. La septième et dernière étape est prévue dimanche entre Bikele et Libreville sur un parcours de 140 km.