LE PRÉSIDENT DE L'USM BEL ABBÈS L'A CONFIRMÉ La FIFA demande la défalcation de 6 points

Par Lounès MEBERBECHE -

L'USM Bel Abbès pourrait se retrouver dans une situation très embarassante après une demande de défalcation de six points demandée par la FIFA suite à une plainte d'un joueur hollandais d'origine congolaise. L'affaire date d'il y a plus de deux ans, l'attaquant Jessy Mayele engagé du temps de la présidence de Hakim Serrar a déposé un dossier auprès de la FIFA pour réclamer des salaires impayés, mais le club ne s'étant pas exécuté, l'instance mondiale du football vient d'envoyer un courrier à la FAF pour lui demander de défalquer 6 points au club algérien comme le prévoit le règlement. Selon la direction actuelle, le club aurait payé le joueur en dinars les 21 millions demandés par la CRL (Commission de règlement des litiges) comme stipulé dans son contrat alors que le joueur a réclamé 30 000 euros. La décision de la FAF devrait être connue après le Bureau fédéral qui se tiendra aujourd'hui à Sétif. Auteur d'un but en 11 matchs en Ligue 1 Mobilis, cet attaquant formé aux Pays-Bas vient de prendre sa retraite à l'âge de 26 ans. Le président de l'USM Bel Abbès, Benayad, a assuré que la FIFA a demandé à la FAF de défalquer six points du solde de son club, sans aucun recours. En effet, le président du club a affirmé que «cette décision est choquante....on souhaite une intervention de la part de la FAF car la défalcation de ces 6 points va nous affaiblir». En outre, la décision de la FIFA est venue suite à la plainte du joueur africain, Djessi Maili, qui réclamait un salaire en devise. «Le joueur a reçu tous ses besoins... il a été payé en dinars car on n'a pas de compte devise», a ajouté Benayad. Pour rappel, le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, a, en effet, affirmé à la Radio nationale qu'il a reçu un appel de la FIFA sur la défalcation de 6 points du solde de CR Belouizdad suite à la plainte du joueur camerounais, Gil Ngomo, qui réclamait un salaire en devise au lieu d'un salaire en dinars. Ajoutant que «le contrat du joueur stipule que le joueur doit recevoir son salaire en dinars et qu'il n'a pas le droit de réclamer un salaire en devise». D'autre part, il a ajouté que l'affaire du CRB est semblable à celle de l'USMBA. «Si la FIFA demande la même chose pour Bel Abbès.....nous allons répondre à sa demande», a déclaré le président de la LFP. Ces deux dossiers seront très certainement exposés aujourd'hui lors de la réunion du BF lorsque l'équipe de Zetchi tentera de désamorcer cette bombe et éviter un autre scandale qui risque d'ébranler encore plus le football national.