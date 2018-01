CAN 2018 DE HANDBALL: TUNISIE-ALGÉRIE (4E JOURNÉE) Les Verts veulent piéger les Aigles de Carthage

Deux voisins qui se retrouvent une nouvelle fois

La 4e journée de la phase de poules de la coupe d'Afrique des nations 2018 de handball propose un choc maghrébin qui promet beaucoup entre l'Algérie et la Tunisie, aujourd'hui à Libreville (17h) pour le compte du groupe A. Ce derby entre les deux voisins qui intervient après une journée de repos pour toutes les équipes, aurait pu être déterminant pour la première place de la poule, synonyme du quart de finale le plus abordable possible, mais la défaite surprise des Algériens face au Gabon (26-25) a tout chamboulé, alors que les Tunisiens n'ont fait qu'une bouchée du pays organisateur vendredi (27-15). Les Verts, Aigles de Carthage et Panthères se partagent provisoirement la première place avec 4 points mais les Tunisiens n'ont joué que deux matchs contre trois pour l'Algérie et le Gabon. La Tunisie, qui reste sur deux finales de suite de CAN perdues, a pris donc une sérieuse option sur le fauteuil de leader, laissant l'Algérie et le Gabon se bagarrer pour la place de dauphin. En prévision de cette affiche, l'entraîneur algérien, Sofiane Haïouani, a fait tourner au maximum son effectif lors de la logique victoire de vendredi devant le Congo (33-31), donnant l'occasion à des joueurs comme Mouloud Bourriche, Walid Djebrouni et Mustapha Hadj-Sadok de s'aguerrir en mettant de précieuses minutes dans les jambes. Le gardien de but Adel Bousmal a promis de «tout donner», lui et ses coéquipiers, pour tenter de battre la Tunisie qui sera favorite dimanche. Si Messaoud Berkous, élu homme du match face au Cameroun (31-23) et au Congo, estime que la première place s'est «évaporée» après la défaite contre le Gabon et que terminer deuxième ou troisième était «la même chose», ce n'est pas le cas de Bousmal, pour qui le revers face aux hommes de Jackson Richardson «ne condamn(ait) pas» l'Algérie. Comme contre le Gabon, la Tunisie devra une nouvelle fois composer sans son gardien de but titulaire Marouène Maggaiez qui souffre d'un hématome aux ischio-jambiers et qui a déclaré forfait pour le reste du tournoi. Lors de leurs deux premiers matchs du tournoi, les protégés de l'Espagnol Antonio Gerona ont montré qu'ils montaient en puissance, avertissant tous leurs adversaires qu'ils seront, aux côtés des Egyptiens, les favoris pour le sacre continental.