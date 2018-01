MANCHESTER UNITED Mourinho ne veut pas de Ronaldo

Les retrouvailles entre les deux Portugais semblent compliquées

Vexé de ne pas être considéré à sa juste valeur par le Real Madrid, Cristiano Ronaldo serait sur le départ. Mais alors qu'un retour à Old Trafford était évoqué, Marca croit savoir que l'entraîneur des Red Devils ne compte pas retravailler avec son illustre compatriote.

Pour la énième fois, Cristiano Ronaldo boude. Et encore une fois, c'est à cause d'une prolongation de contrat. Habitué à ce genre d'exercice pour obtenir une belle revalorisation, le Portugais semble cette fois-ci moins bien embarqué pour faire céder la Casa Blanca. Âgé de 32 ans, la star lusitanienne est liée aux Merengues jusqu'en 2021, mais son salaire de 20 millions d'euros annuels ne lui suffit plus. Largement devancé par Lionel Messi au classement des joueurs les mieux payés de la planète football (40 millions d'euros pour l'Argentin), CR7 l'a mauvaise. Alors qu'il se considère comme le meilleur joueur de la planète, le numéro 7 madrilène souhaite toucher autant que la Pulga.

Ronaldo comptait même sur la promesse faite par son président, Florentino Pérez, pour passer aux choses sérieuses. Sauf que le patron du Real Madrid n'est pas décidé à passer à la caisse. Un choix qui a vexé l'intéressé. Dès lors, la machine médiatique s'est emballée. Face à cette nouvelle bouderie, la Casa Blanca aurait mis en vente son joyau et ce dernier ne dirait pas non à un retour à Manchester United. Un come-back en Angleterre a d'ailleurs tout du seul véritable moyen pour CR7 de trouver une formation capable de lui offrir un juteux salaire et de lui garantir un challenge sportif intéressant. Entre-temps, un certain Alexis Sanchez a changé la donne. Attendu du côté d'Old Trafford, le Chilien signera un contrat record avec MU.

Un investissement conséquent qui, selon Marca, a fermé les portes mancuniennes à CR7. Un choix financier qui s'ajoute à la décision de José Mourinho.

Le technicien portugais a en effet l'intention de ne plus vouloir retravailler avec Ronaldo après une liaison compliquée au Real Madrid. Une information qui n'est pas vraiment une surprise. Parti du Real en 2013, le Special One avait, à de nombreuses reprises, taclé publiquement son compatriote.

Des piques qui rendaient compliquée une éventuelle nouvelle collaboration entre les deux hommes. Mais attention, car le feuilleton Cristiano Ronaldo est encore loin d'avoir trouvé son épilogue!