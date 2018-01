LIGUE 2 MOBILIS - 17E JOURNÉE:MO BÉJAÏA Les Crabes réalisent l'essentiel

Par Boualem CHOUALI -

Bouarrata a réussi son premier test à domicile

Pour l'équipe des Béjaouis, qui joue pour l'accession en Ligue 1 Mobilis, la mission s'annonce rude et loin d'être une simple formalité étant donné que pas moins de huit équipes visent le podium pour la fin des courses.

Les gars de Yemma Gouraya ont réalisé l'essentiel avant-hier en battant le RC Kouba par la petite des marges (1-0) pour le compte de la 17e journée de Ligue 2 Mobilis. Un résultat technique positif pour les gars de la Soummam, mais sur le plan rendement de l'équipe il n'est point encourageant et beaucoup reste encore à faire. Il est vrai que c'est le premier test réussi pour Bouarata qui entame sa première rencontre à la tête des Vert et Noir de la Soummam, mais ce dernier a du pain sur la planche pour la suite du parcours qui s'annonce des plus difficiles.

En effet, pour l'équipe des Béjaouis, qui joue pour l'accession en Ligue 1 Mobilis, la mission s'annonce rude et loin d'être une simple formalité étant donné que pas moins de huit équipes visent le podium pour la fin des courses. Même si l'équipe est en pole position avec une deuxième place au classement général avec 32 points au compteur à trois longueurs de retard sur le leader, il n'en demeure pas moins que les phases retours du championnat peuvent réserver de très mauvaises surprises. Pour revenir au match des Crabes, pour leur première sortie à domicile en cette deuxième phase du championnat, il faut signaler qu'en première mi-temps l'équipe est passée à côté de son sujet. On perdait facilement les duels, on laissait des espaces vides au milieu du terrain et surtout on manquait d'efficacité à l'approche des surfaces de réparation. A l'entame de la deuxième période le coach des Vert et Noir en incorporant deux éléments Kadri et Soltane, a pu réduire les espaces en milieu de terrain et les deux joueurs incorporés ont pu apporter un plus au rendement de l'équipe qui a su trouver le fond des filets à la 56' par une balle arrêtée, corner bien botté par le rentrant Kadri. «Nous avons réalisé l'essentiel aujourd'hui devant une bonne équipe du RC Kouba.

Les trois points glanés consolident notre position au classement général, mais sans toutefois nous mettre à l'abri car beaucoup reste encore à faire» nous déclare d'emblée le nouveau coach des Vert et Noir avant d'ajouter sur le rendement de son équipe «c'est mon premier match à la tête de la barre technique du MOB, je commence à découvrir la composante de l'équipe. Je dirais d'emblée que beaucoup reste encore à faire, notamment en matière de cohésion de jeu du groupe».

Les Crabes gagnent leur premier match à domicile en cette deuxième phase du championnat, il reste encore huit autres matchs à domicile qu'il faut impérativement gagner, à commencer par le prochain match programmé pour le vendredi prochain à domicile, deuxième sortie de suite, face au MC El Eulma qui avertit d'ores et déjà les Crabes suite à leur écrasante victoire avant-hier à domicile face à l'ASM Oran (4-1). Etant donné qu'un club avertit en vaut deux, l'équipe dirigeante est appelée à doubler d'effort sur tous les plans pour maintenir cette bonne dynamique.