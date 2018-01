RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF AUJOURD'HUI Zetchi et la CRL sous pression

Le président de la FAF en comapgnie de son vice-président et de l'ex-arbitre Amalou

Les rapports conflictuels entre le président de la FAF et celui de la LFP continuent d'alimenter la scène footballistique au point où à chaque réunion du Bureau fédéral, des altercations entre les deux hommes sont rapportées.

La réunion de ce même BF prévue aujourd'hui est annoncée bien chaude entre les deux responsables, en particulier sur le dossier des recrutements des joueurs par les clubs lors de ce mercato.



Le recrutement au mercato d'hiver à l'ordre du jour

Le point de divergence entre les deux hommes sur ce sujet est simple: le président Zetchi et les membres de son bureau veulent l'application de leur décision d'interdire aux clubs cumulant des dettes dépassant un milliard de centimes de recruter les joueurs durant le mercato. Pour la FAF, ces clubs sont d'abord tenus d'assainir leur situation financière avant de procéder au recrutement de nouveaux joueurs au mercato. Or, ce n'est pas l'avis du président de la LFP, qui insiste que s'il y a lieu d'appliquer la réglementation alors ce serait celle de la FIFA. Et justement, la FIFA n'a jamais «limité le nombre de joueurs à recruter dans un club contrairement à la FAF qui vient d'accorder une 4e licence de recrutement au mercato contre trois auparavant. Ce qui, n'est pas légal au regard des règlements de la FIFA qui, dans ce genre de situation procède progressivement avec les clubs en leur infligeant d'abord un avertissement, puis, retrait de 3 points, une première fois, ensuite s'il y aurait récidive ce serait 6 points et ce, jusqu'à la rétrogradation pure et simple dudit club dans un palier inférieur.



De la situation actuelle

Pour le moment, l'USM Bel Abbès qui figurait sur la «liste noire» a fini par régler sa situation, idem pour l'ES Sétif. Par contre, quatre clubs de la Ligue 1 Mobilis, à savoir le CR Belouizdad, l'USM El Harrach, le MC Oran et l'USM Blida ne sont pas autorisés au recrutement des joueurs avec lesquels ils ont déjà procédé à la signature de leurs contrats, car encourant le risque de voir leurs nouvelles recrues engagées lors du dernier mercato d'hiver ne pas être qualifiées, dans le cas où leurs dettes ne baisseront pas au-dessous de 10 millions de dinars. «Ces clubs en question ont engagé de nouveaux joueurs au mercato, et ont même déposé des demandes de licences au niveau de la LFP, mais je tiens à confirmer qu'ils ne pourront pas les retirer tant qu'ils n'ont pas encore réglé leur situation envers la commission de résolution des litiges (CRL) ou du moins faire baisser ces dettes au-dessous du montant fixé à 10 millions de dinars», a indiqué le président de la LFP professionnel, Mahfoud Kerbadj, sur les ondes de la Radio nationale. Là, il faut ouvrir une parenthèse pour expliquer pourquoi ce seuil de 10 millions de dinars. Et la réponse est toute simple, c'est la valeur des droits TV que doivent percevoir les clubs, mais faute d'épuration de leurs dettes cette somme ne leur serait donc pas remise, mais retranchée pour couvrir leurs dettes. Pour résumer, Kerbadj a annoncé que «près de 40 joueurs dont 6 étrangers sont bloquées par la LFP à cause de l'interdiction de recrutement prononcée à l'encontre de leurs nouveaux clubs, la LFP ne livrera pas de licence à ces éléments avant le règlement de leurs litiges au niveau de la Commission de résolution des litiges (CRL).

Quant à l'affaire du joueur Guitoune, nouvellement recruté par la JSK, mais qui n'est pas encore qualifié, Kerbadj, a indiqué que «le dossier a été reçu, sauf qu'il reste le problème de validation au niveau du TMS, à régler. On va traiter ce dossier au courant de la semaine», a affirmé le président de la LFP. D'autre part, l'ES Sétif a récupéré les licences des nouvelles recrues car constituant une «exception» dans la mesure où elle doit disputer la Champion's League africaine et les joueurs ne seront pas qualifiés à la CAF s'ils ne posséderont pas de licences de la LFP. De plus, il y a lieu de noter la «confusion» des prérogatives entre la CRL et la Commission de discipline de la FAF. Et c'est justement sur ce cas là que les yeux des fans du football seront braqués lors de la réunion du Bureau fédéral aujourd'hui.



Vers la dissolution de la LFP?

Des spéculations vont bon train sur ce qui pourrait se passer lors de ce conclave. Certains estiment que les membres du Bureau fédéral vont pousser le président Zetchi à abuser de l'article 20 de la convention entre la FAF et la LFP pour mettre fin à la relation entre les deux institutions. Ce qui veut simplement dire la FAF dissoudra la LFP. Car appliquer l'article 20 voudrait dire qu'il y a mauvaise gestion. Et dans ce cas-là, pour ne point perturber le déroulement des compétitions (coupe et championnat), une Commission provisoire est annoncée pour les gérer. En d'autres termes, ce serait cette commission provisoire qui prendrait le relais de la LFP. Par contre, d'autres estiment que vu la pression qui pèse sur les deux parties, un «compromis» n'est sûrement pas à écarter d'autant que le président Kerbadj jouit du soutien des clubs qui, d'ailleurs l'ont dissuadé l'été dernier de démissionner de son poste de président de la LFP suite à la grosse pression qu'effectuaient sur lui et le président de la FAF et les membres de son BF justement. Au passage, il est important de noter que des clubs se sont même déclarés prêts à boycotter le championnat au cas où ils ne seront pas ménagés par la FAF...



Les autres points intéressants au BF

D'autre part, les membres du Bureau fédéral doivent aussi prendre des décisions sur ce qui ressortirait des rapports des présidents des commissions des règlements des litiges et celle de la discipline, ainsi et surtout celle de l'arbitrage dont la mauvaise gestion a été bien remarquable ces derniers temps.

La sélection nationale de football est aussi un sujet qui intéresse les fans des Verts puisque les membres du BF devront écouter le manager général Hakim Medane surtout au sujet du programme de l'EN pour les deux prochaines dates FIFA en mars et juin prochains dont la confirmation des matchs amicaux prévus.