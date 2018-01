Des arbitres camerounais pour AS Otoho-MCA

La Confédération africaine de football a désigné un trio d'arbitres camerounais pour diriger le match entre l'AS Otoho du Congo et le MC Alger prévu entre le 9 et le 11 février prochain au Congo pour le compte du tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaine. Le trio est composé de Blaise Yuven NGWA, assisté de Thierry Bruno TOCKE et Pierre ENYEGUE.