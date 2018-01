AL-ETTIFAQ M'Bolhi passera jeudi la visite médicale

Le gardien de but international algérien, Raïs M'Bolhi, effectuera un examen médical ce jeudi dans la perspective de signer un contrat de 18 mois avec le club saoudien Al-Ittifaq, selon des médias locaux. Une très bonne nouvelle pour le gardien des Verts mis à l'écart de la sélection par Rabah Madjer. Sans club depuis la rupture de son contrat avec le Stade Rennais, où il a demandé son départ en raison de son faible temps de jeu, Raïs M'Bolhi a semble-t-il trouvé une issue à sa situation précaire. Sollicité par des clubs turcs, mais aussi algériens, le portier algérien de 31 ans a finalement opté pour un club du Golfe où il était annoncé depuis l'été dernier. Il est à noter que le club Al-Ettifaq a rompu le contrat avec son gardien de but jordanien qui a signé avec lui récemment, ce qui a permis la sollicitation officielle de l'expérimenté gardien algérien. On notera qu'Al-Ettifaq occupe la 13e place du classement (sur 14) et bataille pour la relégation dans ce championnat où l'on compte de nombreux Algériens. Ainsi, Doukha, Khoualed, Boulaouidet à Ohod Club (12e) coaché par Nabil Neghiz et Benlamri, Benyettou à Al Shabab (5e).