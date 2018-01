BARÇA Messi rentre encore un peu plus dans l'histoire

Si le débat concernant le meilleur joueur de l'histoire du ballon rond restera sans fin, Lionel Messi est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, et il ne cesse de le démontrer jour après jour. Dimanche dernier, lors de la victoire du FC Barcelone face au Real Sociedad (4-2), le quintuple Ballon d'or est rentré encore un peu plus dans l'histoire du football, comme l'explique le quotidien AS. Grâce à son 17e but de la saison en Liga -en 19 matchs joués-, l'international argentin

(123 sélections, 61 buts) est devenu le meilleur buteur de l'histoire des cinq plus grands championnat!

Il détrône l'illustre Gerd Müller qui détenait le record avec 365 buts inscrits en

427 matchs de Bundesliga. La «Pulga» compte désormais 366 buts au compteur en 401 matchs de Liga. Jusqu'où peut aller Lionel Messi désormais?