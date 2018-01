BORUSSIA DORTMUND Arsenal offre 50 millions d'euros pour Aubameyang

Arsenal a offert 50 millions d'euros à Dortmund pour acquérir immédiatement le buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, en délicatesse avec le Borussia, a affirmé avant-hier sur son site Internet le magazine du football allemand Kicker, généralement bien informé. L'offre pourrait cependant être insuffisante, le club allemand ayant réclamé au moins 60 millions pour laisser partir son attaquant vedette, sous contrat encore jusqu'en 2021. «Je peux confirmer que nous avons eu une première demande du FC Arsenal à propos de Pierre-Emerick Aubameyang», a déclaré le patron du BvB Hans-Joachim Watzke, qui s'est toutefois refusé à commenter les sommes évoquées. Meilleur buteur de la Bundesliga la saison dernière (31 buts) et déjà auteur de 13 réalisations cette saison, «Aubam» a manqué les deux derniers matchs de championnat: dimanche dernier, il a été suspendu pour avoir séché une importante réunion d'équipe, et vendredi soir, il a tout simplement été écarté du groupe par l'entraîneur Peter Stöger pour manque d'engagement et de motivation à l'entraînement. Avant-hier matin, a rapporté Kicker, il s'est entraîné avec l'équipe réserve, et s'est montré très volontaire. Peter Stöger a répété vendredi que Aubameyang n'était pas sous le coup d'une sanction, et qu'il retrouverait naturellement sa place dans l'équipe dès qu'il montrerait l'attitude appropriée. La majorité des experts et commentateurs allemands estiment cependant qu'Aubameyang se montre délibérément sous son plus mauvais jour pour forcer son transfert vers Arsenal, à l'instar de Ousmane Dembélé, qui avait boycotté l'entraînement et quitté la ville de Dortmund en août dernier pour contraire son club de le céder au FC Barcelone. Sans son attaquant de pointe, le Borussia n'a pas encore gagné un match en 2018 (deux nuls) et occupe provisoirement la troisième place du classement avant les matchs de samedi et dimanche.