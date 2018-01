CAN 2018 DE HANDBALL La délégation algérienne sanctionnée

La délégation de l'Equipe nationale de handball s'est vu infliger une amende financière de 2000 euros par la Confédération africaine (CAHB) pour absence lors de la cérémonie d'ouverture de la 23e CAN 2018 qui se déroule à Libreville (Gabon) du 17 au 27 janvier. «La direction de la compétition a constaté l'absence de la délégation algérienne lors de la cérémonie d'ouverture. Conformément aux règlements généraux des compétitions de la CAHB, article 33, et le barème des sanctions disciplinaires et financières, article 8 point 4, la direction de la compétition inflige une amende de 2000 euros à la délégation de l'Algérie», a indiqué l'instance continentale dans un communiqué. Pourtant, la délégation algérienne est arrivée à Libreville deux jours avant la cérémonie d'ouverture tenue mercredi dernier. Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, est un membre du Conseil d'administration de la CAHB, et est censé connaître les règlements en vigueur.