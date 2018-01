CHALLENGE NATIONAL DE CROSS-COUNTRY (6E ÉTAPE) Victoire de Guerziz et Dahmani

Les athlètes Guerziz Abdelaziz (Creps militaires) et Dahmani Kenza (NC Bordj Bou Arréridj) ont remporté la 6e étape du Challenge national de Cross Country disputé avant-hier, au domaine de Bouchaoui (Alger). Guerziz a remporté la course des seniors hommes devant ses deux coéquipiers du Creps militaires, en l'occurrence Youcef Hadouche et Nassim Drifel. «Aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y avait un très bon niveau dès le coup d'envoi de la course, je suis heureux d'avoir remporté la première palace de ce challenge dont le podium a été largement dominé par notre club. La course n'était pas aussi compliquée et nous avons bien géré la situation mes coéquipiers et moi. Maintenant, nous allons continuer à travailler et fournir plus d'efforts pour remporter d'autres échéances», a indiqué Guerziz tout heureux. Chez les dames, Dahmani s'est distinguée sans surprise devant Mernen Harek (Sûreté nationale) et Nassima Sabour (Protection civile d'Alger). La doyenne Dahmani a estimé que cette course qui entre dans le cadre de ses préparatifs pour le championnat d'Afrique, était «moins compliquée». «Je suis heureuse d'avoir remporté ce titre, la météo m'a beaucoup aidé, car il ne pleuvait pas. Il faut reconnaître que j'étais à l'aise du début jusqu'à la fin car derrière moi, il n'y avait pas de concurrentes directes et j'ai pu maîtriser la situation. Ce challenge est le 4e évènement préparatif pour le championnat d'Afrique où je compte réaliser un résultat positif», a indiqué Dahmani. Par ailleurs, Dahmani sera la grande absente de la 7e étape du Challenge national de Cross Country «Cherdioui Saïd», prévu le week-end prochain à Tizi Ouzou. «Je ne participerai pas à la 7e étape du challenge national prévu à Tizi Ouzou car je me suis engagée au semi-marathon de Marrakech (Maroc). Mon objectif au Maroc est de réaliser les minima qualitatif aux Jeux méditerranéens», a fait savoir la même source. Outre les séniors, deux autres catégories étaient au programme de ce challenge. Il s'agit des cadets et juniors «garçons et filles». L'athlète Hamza Amrani (CROM Chlef) a remporté la course des cadets garçons alors que Chaîma Rezik s'est adjugée la première place chez les filles. La course des juniors garçons a vu la domination de l'athlète Meliani Boughanem (NK Aïn Defla), tandis que Wiam Kheroubi (CRBTZ Aïn Defla) a remporté celle des filles. Le président de la Ligue algéroise d'athlétisme, Bouras Abdelaziz, a estimé que cette compétition permet de préparer les athlètes algériens pour les échéances à venir, notamment le championnat d'Afrique. «Cet évènement entre dans le cadre du calendrier de l'instance fédérale pour l'année sportive courante. Je suis très heureux de la participation record qui a atteint les 500 inscrits. Ce challenge va nous permettre de préparer les athlètes qui prendront part au championnat d'Afrique prévu en mois de mars à Chlef», a détaillé Bouras. Le Challenge national organisé par la LAA sous l'égide de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, a vu la participation de 505 athlètes dont 141 dames. La catégorie des cadets est la mieux représentée avec 216 athlètes (146 messieurs et 70 dames) suivie des seniors avec 178 athlètes (133 messieurs et 45 dames) et les juniors avec 111 athlètes (85 messieurs et 26 dames).