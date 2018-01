CHAMPIONNAT WILAYA DE CROSS-COUNTRY (JEUNES) Participation record de plus de 1 300 coureurs

Le championnat wilaya de Cross Country des jeunes, disputé samedi dans le domaine de Bouchaoui (Alger) a drainé la participation de 1380 athlètes dont 610 filles selon les organisateurs. «Nous avons enregistré plus de 1000 athlètes lors de cet évènement de wilaya, c'est une participation record pour nous. C'est un évènement important qui entre dans le calendrier des compétitions pour la saison courante. Je suis très satisfait du bon déroulement de cette manifestation», a indiqué le président de la Ligue algéroise d'athlétisme, Bouras Abdelaziz. Le championnat de wilaya organisé en marge de la 6e étape du Challenge national de Cross Country, a regroupé trois catégories. Il s'agit des minimes, benjamins et écoles (garçons et filles). «Nous avons organisé le championnat de wilaya en parallèle avec la 6e étape du challenge national pour faire la relève des jeunes au challenge national. Il faut que vous sachiez que ces jeunes sont la relève des différentes équipes nationales a condition de travailler dans la continuité», à détaillé Bouras. Pour sa part, le directeur de l'organisation sportive et des compétitions (Dosc) de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), Achour Chawki estime que ce championnat permettra l'initiation «des jeunes enfants pratiquants».

«Notre objectif à l'issue de ce championnat est d'élargir la base de pratique et initier les enfants à la pratique de l'athlétisme.

Ce championnat est un évènement de nombre, donc ce sera une occasion pour nous de détecter les jeunes talents et les orienter vers d'autres épreuves d'athlétisme», a souligné le Dosc tout en enchaînant: «La direction des jeunes talents sportifs de l'instance fédérale suit de près ces jeunes lors des différents évènements et travaille pour leur détection. Une fois que les athlètes accèdent à la catégorie des cadets, nous allons commencer à sélectionner les meilleurs pour qu'ils prennent part aux compétitions internationales». La catégorie des benjamins était la mieux représentée lors de championnat avec 530 athlètes (300 garçons et 230 filles), suivie des minimes avec 430 représentants (250 garçons et 180 filles) et la petite catégorie des écoles avec 420 athlètes (220 garçons et 200 filles).