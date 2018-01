CLASSEMENT DES BUTEURS Abid renoue avec les filets et signe son 12e but

L'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid, auteur avant-hier de son 12e but de la saison lors de la victoire de son équipe à domicile face au DRB Tadjenanet (2-1) a renoué avec les filets après trois matchs de disette, confortant sa position en tête du classement des buteurs, au terme de la 17e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis disputée vendredi et samedi. L'ancien joueur du NA Hussein Dey reprend ainsi confiance après être resté muet depuis son doublé réalisé lors de la 13e journée en déplacement face à la JS Kabylie (2-1). Abid est talonné par Oussama Derfalou (USM Alger) et Mustapha Djallit (JS Saoura) qui comptent chacun 10 buts. Les deux joueurs sont restés muets lors de cette journée. L'attaquant le plus prolifique de la saison succèdera à Ahmed Gasmi (NA Hussein Dey), sacré meilleur buteur du championnat lors du précédent exercice, avec 14 réalisations, dont 8 sur penalty.