LE MCA REMONTE SUR LE PODIUM Les Sanafir creusent l'écart

Le CSC a été le plus grand bénéficiaire de la 17e journée de la Ligue 1 Mobilis, en portant son avance à cinq points, exploitant pleinement la chute de ses principaux poursuivants, en l'occurrence la JSS et l'USMA.

Cette journée a été caractérisée par la décision de la FIFA qui a ordonné la défalcation de six points au club de l'USM Bel Abbès pour défaut d'exécution d'une décision prise lors de sa réunion du 9 juin 2017, concernant la régularisation financière au joueur Jessy Mayele. Le leader constantinois vainqueur dans la douleur du DRB Tadjenanet (2-1) a attendu la 89e minute pour voir Zaâlani offrir les trois points à son équipe. C'est le goleador du championnat Abid (12 buts) qui a ouvert le score (20e), mais la courageuse équipe du DRBT, réussira à niveler le score (72e) sur un penalty transformé par Dossi Kodja. Le leader a profité pleinement de la défaite concédée vendredi, par son poursuivant direct, la JSS sur le terrain de l'US Biskra (14e-16 pts), avide de points pour s'extirper de la zone rouge. Ce fut au tour de l'USM Alger de mordre la poussière devant le NA Hussein Dey (2-1) au stade du 5-Juillet. Le NAHD qui devient cette saison, la véritable «bête noire» des clubs algérois continue de progresser au classement général en occupant la 6e place (25 pts), sous la houlette du coach Bilal Dziri, auteur d'un excellent parcours depuis le départ de Nabil Neghiz en Arabie saoudite. Menant par 2 à 0 (10e et 89e), les Sang et Or ont concédé un but sur penalty lors du temps additionnel (90+3e). Outre la défaite, l'USMA a été éjecté du podium, par le MC Oran vainqueur heureux du Paradou (1-0), but inscrit d'un tir anodin de Toumi (80e). Cette victoire permet aux Oranais de chiper la 3e place aux Rouge et Noir. Une autre surprise a marqué la 1ère vague de cette journée, celle causée par l'USMH sur le terrain du CRB (1-0). La JSK est également mal placée à l'instar du CRB (10e-18 pts), suite à son nul (1-1) concédé sur son terrain devant la lanterne rouge, l'USMB. Enfin, l'O.Médéa (13e -17 pts), battu à domicile par l'USMBA (0-1), n'a pas exploité la situation de son adversaire pénalisé de six points par la FIFA, une défaite qui sera lourde de conséquences au moment des comptes. En clôture de cette journée, le MC Alger a infligé au champion d'Algérie sortant, l'ES Sétif, une défaite sur son terrain. Ce sont les Sétifiens qui ont ouvert le score à la 5e par Nadji, mais les Mouloudéens ont rétabli rapidement l'équilibre par l'intermédiaire de Souibaâ. Dans les dernières minutes, le club algérois a ajouté le but de la victoire à la 79e par l'entremise de son avant-centre Nekkache pour sceller une belle et précieuse victoire du Doyen. Le MCA a réussi à vaincre le signe indien en mettant fin à six années sans victoire au stade du 8-Mai 1945. Le dernier succès des Algérois à Sétif remonte au 27 janvier 2012 (1-0) sous la conduite de l'ancien entraîneur français François Bracci. Le MCA, qui restait sur une qualification en

8es de finale de la coupe d'Algérie aux dépens de l'A Boussaâda (1-0), reste invaincu, toutes compétitions confondues, depuis le 28 novembre dernier et sa défaite concédée lors du derby de la capitale face à l'USM Alger (2-0) en mise à jour de la 6e journée. Lors de la 18e journée, le MCA sera au rendez-vous avec le derby algérois face au CR Belouizdad, prévu samedi prochain au stade Omar-Hamadi (16h).