MANCHESTER UNITED L'hallucinante demande salariale de Pogba

Manchester United fait des pieds et des mains pour faire venir Alexis Sanchez, et il se pourrait bien que les dirigeants mancuniens arrivent à leurs fins. Pour l'attirer dans leur filets, ces derniers ont toutefois dû mettre la main au portefeuille. En plus de l'indemnité de transfert versée à Arsenal, les Red Devils ont promis de faire de l'attachant chilien le joueur le mieux payé en Angleterre, avec près de

453 000 euros par semaine! Une nouvelle qui rendrait jaloux l'international français Paul Pogba à en croire les informations du Mirror.

En effet, le milieu de terrain qui perçoit actuellement 226 000 euros par semaine souhaiterait voir son salaire réévalué à hauteur du futur salaire de Alexis Sanchez! Reste à savoir si Manchester United cédera au caprice de son joueur.