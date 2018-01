SANS CLUB DEPUIS NOVEMBRE DERNIER Kenniche future recrue de l'USMA?

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le club saoudien d'Al Qadisiya en novembre 2017, Riyad Kenniche pourrait rebondir dans le championnat d'Algérie. L'USM Alger s'intéresserait, en effet, à l'ancien international espoirs. Après une expérience qui a tourné court en Arabie saoudite à cause d'une grave blessure à un genou, Kenniche pourrait retrouver la saison prochaine la Ligue 1 par l'entremise de l'USMA. Le club algérois va perdre son défenseur central international Ayoub Abdellaoui au plus tard l'été prochain (il a d'ores et déjà signé au FC Sion) et songerait à l'athlétique défenseur de 24 ans pour le remplacer. En cas de confirmation des contacts, le joueur serait engagé à partir de la saison prochaine, lui qui a besoin de plusieurs semaines de travail pour récupérer de sa blessure et retrouver sa forme physique.