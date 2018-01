TOUR NATIONAL DE CYCLISME DIDOUCHE MOURAD Le GS pétroliers domine la 14e édition

L'équipe du GS pétroliers a dominé de bout en bout le 14e tour national de cyclisme El Chahid Didouche Mourad, qui s'est achevé avant-hier dans la commune de Didouche Mourad (Constantine). Cette compétition sportive de trois étapes qu'organisent annuellement la commune de Didouche Mourad, la Fédération algérienne de cyclisme, la direction de la jeunesse et des sports et la ligue de wilaya de la discipline, à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la mort de Didouche Mourad, s'est déroulée dans des conditions qualifiées par les observateurs d'«excellentes». Le coureur du GS pétroliers, Yacine Hamza a remporté la première et la troisième étape de ce tour, tandis que son coéquipier Azzedine Laâgueb s'est adjugé la deuxième étape disputée vendredi entre la commune de Didouche Mourad et la wilaya de Skikda sur une distance de

148 km. Chez les juniors, l'union sportive d'El kantra (wilaya de Biskra) n'a laissé aucune chance à ses concurrents, comptant dans ses rangs le très prometteur Aïssa Nadji, vainqueur des trois étapes de la compétition.