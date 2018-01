LA GESTION DES LIGUES 1 ET 2 LUI A ÉTÉ RETIRÉE Kerbadj "démissionné" de la LFP

Par Lounès MEBERBECHE -

Une réunion houleuse lourde de conséquences

Comme annoncé avant-hier sur ces mêmes colonnes, les membres du Bureau fédéral de la FAF viennent de prendre une décision historique qui risque de plonger le football national dans une crise sans précédent.

Cela s'est déroulé hier, à l'occasion de la réunion mensuelle du BF, tenue à Sétif à l'Ecole nationale des sports olympiques, pour décider du retrait de la délégation de gestion du football professionnel à la LFP.

Un communiqué a été publié pendant les travaux de cette réunion, ce qui témoigne que cette action et cette décision ont été prises bien avant d'en débattre. Sur le site de la FAF, on lira: «Au cours de la réunion mensuelle statutaire ordinaire de la Fédération algérienne de football tenue ce jour à Sétif, le Bureau fédéral a décidé à l'unanimité des membres présents de mettre en application, avec effet immédiat, des dispositions de la convention du 4 juillet 2011 régissant les relations entre la Fédération algérienne de football et la Ligue de football professionnel en procédant au retrait de la délégation de gestion des championnats de football professionnel au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et en confiant la gestion des affaires courantes à un directoire.», avant de poursuivre que cette décision intervient: «En attendant la tenue d'une assemblée générale élective de la LFP, le BF va charger un directoire de gérer les affaires courantes.»



Jusqu'où ira le conflit Zetchi-Kerbadj?

Lors de cette séance de travail, plusieurs sujets épineux et urgents étaient au menu, mais le sort de la LFP et les décisions de la CRL étaient les principaux dossiers lourds à traiter par les membres de ce BF. C'était déjà dans l'air, mais au point où est arrivée la relation électrique entre Zetchi et Kerbadj, ça sonnait clairement que le divorce ne devait tarder, et c'est par cette manoeuvre que l'ex-président du PAC a décidé de pousser Kerbadj vers la sortie. La FAF a usé de l'article 20 de la convention qui traite du retrait de la délégation, signée le 4 juillet 2011 entre l'ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua, Mahfoud Kerbadj et Ali Malek, président de la Ligue nationale de football (Lnf) pour la gestion des deux championnats amateur et professionnel. Les raisons de cette décision n'ont pas été précisées clairement, mais il semble qu'un vice de forme ait été trouvé dans la gestion du dernier mercato et notamment la délivrance de licences à l'ES Sétif, alors qu'elle est sous le coup d'une interdiction de recrutement. 11 membres sur les 13 que compte le Bureau fédéral étaient présents et qui ont validé tous cette décision, faisant que désormais, un directoire sera chargé de gérer les Ligues 1 et 2 Mobilis, en attendant l'AG élective de la LFP.

Selon notre source, c'est Amar Bahloul, membre fédéral et président de la commission de coordination entre les ligues, qui présidera le directoire. Le président Mahfoud Kerbadj, de sa part, a tout de suite jeté l'éponge en quittant la réunion sur le champ, expliquant aux présents qu'il est d'abord démissionnaire de son poste de membre du BF, mais aussi de président de la LFP, en guise de contestation de cette décision «chirurgicale», tout en les appelant à assumer leurs responsabilités.

Pour justifier cette décision, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a affirmé que le retrait de la délégation de gestion des championnats de football professionnel au conseil d'administration de la LFP a été prise en toute légalité: «Nous avons usé de l'article 20 de la convention signée en 2011 pour retirer la délégation de la gestion des championnats professionnels à la LFP. La compétition est désormais sous la tutelle de la FAF qui va gérer les championnats par le biais d'un directoire. La décision a été prise en toute responsabilité et conformément à la loi en vigueur.», a conclu le président de la FAF.



Et les autres dossiers à la CRL?

Une décision qui aura certainement de lourdes conséquences sur la suite de la saison et surtout la crédibilité des deux instances. Par ailleurs, le BF a informé hier, qu'un point sera défalqué de l'équipe seniors de tout club, dont une équipe de jeune cumule deux forfaits dans son championnat.

Quant aux dossiers des litiges clubs-joueurs en instance au niveau de la CRL, (commission de résolution des litiges), le Bureau fédéral a annoncé qu'il se réunira pour discuter des cas des joueurs ayant obtenu des licences durant la période d'enregistrement hivernale, alors que les clubs bénéficiaires sont interdits de recrutement, faisant allusion à l'ES Sétif qui a utilisé ses recrues hivernales (Banouh et Aouedj) avant-hier contre le MCA. Quant aux clubs qui sont toujours sous sanction de la CRL, à savoir le CRB, l'USMH, le MCO, l'USMB, le RCK, le CRBAF et le CAB. D'autres dossiers ont été traités lors de cette réunion comme ceux relatifs à la DTN. Celle-ci a annoncé la tenue d'un match amical le 27 février 2018 entre la sélection de Palestine A et la sélection algérienne U21 sans préciser le lieu de cette joute. Le directeur technique national a annoncé aussi l'élaboration de nouveaux règlements et de nouveaux contenus pour la formation fédérale des entraîneurs. Les diplômes sont appelés Diplôme fédéral d'entraîneur et ils sont de trois niveaux: DFE 1, DFE 2 et DFE 3.

Enfin, à noter que dans la matinée, la FAF a confirmé la décision de la FIFA de décider une défalcation de six points pour l'USM Bel Abbès, via sa commission de discipline. La décision de la FIFA a été prise lors de sa réunion du 9 juin 2017, ordonnant au club de payer le montant dû au joueur Jessy Mayele ainsi qu' une amende de CHF 15 000 (15 000 francs suisses). De ce fait, la FAF, en application de la décision de la commission de discipline de la FIFA, a informé le club de l'USM Bel Abbès et la LFP que six points sont défalqués du compte-points de cette formation et appliqués dès cette 17e journée. En vertu de la réglementation de la FIFA, dans le cas où ce club persiste à ne pas régler le dû du joueur Jessy Mayele et l'amende infligée par la commission de discipline de la FIFA, cette dernière peut ordonner la rétrogradation du club en division inférieure, soit en Ligue 2 Mobilis.

Désormais, l'USMBA, qui avait 26 points, n'en compte plus que 20. Pour le reste des décisions relatives aux programmes de l'EN A et A' et le sort des dossiers au niveau de la CRL, aucune information n'a été communiquée et sur lesquelles on reviendra lors de la publication du PV, de cette réunion du BF qui a été houleuse et qui marque un nouveau tournant dramatique pour le football algérien.