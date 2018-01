Nouvelles brèves des Fédérations:

Natation

La Fédération algérienne de natation organise le Championnat national hivernal de natation, pour les catégories minimes et juniors, du 24 au 27 janvier 2018, à la piscine Mohamed Baha à Bab Ezzouar (Alger).



Escrime

La Fédération algérienne d'escrime (FAE) organise

du 2 au 4 février une des étapes de la Coupe du monde de fleuret féminin (individuelle et par équipes), à la salle Harcha-Hacène d'Alger. La Fédération algérienne d'escrime (FAE) organisera le samedi 3 février (16h45), un combat d'exhibition en fleuret masculin, mettant aux prises à la salle Harcha-Hacène d'Alger, une sélection africaine et une autre du reste du monde, en marge de l'inauguration de l'Ecole des maîtres d'armes, coïncidant avec l'étape d'Alger de la Coupe du monde de fleuret féminin.



Sport universitaire

La Fédération algérienne du sport universitaire et la ligue de wilaya du sport universitaire Tiaret, organise le Championnat national universitaire de cross-country du 6 au 9 février 2018 à la ville de Tiaret (Ouest d'Alger).