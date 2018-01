ANDERLECHT Hanni inscrit son 5e but

L'attaquant algérien Sofiane Hanni a inscrit le seul but d'Anderlecht en déplacement à Genk et permet à son club d'effectuer un rapproché au classement. Servi par Appiah dans la surface, l'Algérien qui voit le gardien sortir vers lui contrôle la balle du pied gauche avant de lober le gardien du pied droit (45'). Grâce à ce cinquième but en championnat, Anderlecht qui a très mal débuté la saison, n'est plus qu'à deux points de la deuxième place du Sporting Charleroi.