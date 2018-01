AS MONACO Superbe but de Ghezzal contre Metz

Peu utilisé depuis son transfert à Monaco, Rachid Ghezzal a inscrit son second but en championnat d'une très belle frappe enroulée alors que Farid Boulaya a offert sa première passe décisive. Monaco en concurrence avec Lyon et Marseille pour la deuxième place en championnat de France avait fort à faire face à Metz lanterne rouge, mais qui restait sur une série de quatre victoire et un nul. Monaco réussit à ouvrir le score dans les arrêts de jeu de la première période avant de doubler la marque par Rachid Ghezzal après la pause. On jouait la 67e minute lorsque Thomas Lemar isolé sur la droite sollicite le une-deux avec l'Algérien qui le remet en position de centre d'un extérieur pied gauche. L'international français qui ne trouve pas de solution redonne à Ghezzal entré dans la surface, ce dernier bénéficie de l'écran de Djibril Sidibé pour se retrouver sans vis-à-vis et envoyer un ballon enroulé qui trompe le gardien de Metz. L'équipe de Metz qui a vu l'entrée en jeu de Farid Boulaya arrivé cette semaine va déjà bénéficier des services de l'autre Algérien de la rencontre qui va servir sur corner le Sénégalais Niane pour réduire la marque (72') mais 10 minutes plus tard, Rony Lopes va clore la marque pour Monaco (82'), Score final 3-1.