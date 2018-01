CAN 2018 DE HANDBALL Les Verts en quarts de finale

La sélection nationale de handball et son homologue tunisienne se sont neutralisées sur le score de 25 à 25, avant-hier soir à Libreville (Gabon), à l'occasion de la 4e journée de la poule A de la CAN 2018. Le Sept national tient son match référence dans cette 23e édition de la CAN. Face aux vice-champions d'Afrique, les Algériens sont passés tout prêt d'un véritable exploit face à l'un des prétendants au sacre final. Comme à l'accoutumée, ce derby maghrébin a donné lieu à une belle empoignade entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Néanmoins, les Aigles de Carthage ne s'attendaient sûrement pas à une telle résistance d'une équipe algérienne qui a hiberné durant deux ans. Menés par un petit but d'écart à la mi-temps (12-11), les camarades de Berriah ont réussi à revenir dans la partie pour ensuite prendre les commandes en fin de partie. Toutefois, les Tunisiens, forts de leur expérience, ont renversé la vapeur dans les ultimes secondes pour repasser devant (25-24) avant que Riad Chaâbour n'égalise avant le buzzer. «Je crois que ça s'est joué sur des détails, c'est un derby et on n'a pas à rougir de ce nul. Nous aurions aimé gagner, mais au-delà du résultat je pense qu'on a montré que le groupe est bien présent pour la compétition. J'espère qu'on pourra gérer la deuxième étape du tournoi qui interviendra après 48 heures d'une manière assez intelligente et assez intense», a déclaré le coach national, Sofiane Hiouani, à l'issue du match. Après 4 matchs joués, l'Algérie boucle son premier tour avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Elle occupe provisoirement la 2e place de son groupe (5 pts) et s'assure d'une place en quart de finale. Cependant, les protégés de Sofiane Hiouani devaient attendre le déroulement de la 5e et dernier manche, prévue hier soir, pour être fixés sur leur classement et par la même occasion leur adversaire lors du prochain tour.