CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE VOLLEY-BALL Le NRBBA et le GSP fixés sur leurs adversaires

Le GS Pétroliers et le NR Bordj Bou Arréridj, représentants algériens au Championnat arabe des clubs de volley-ball, connaissent leurs adversaires à l'issue du tirage au sort effectué samedi dernier au siège de l'Union arabe de la discipline à Manama (Bahreïn). Champion d'Algérie en titre, le NR Bordj Bou Arréridj évoluera dans le groupe D aux cotés de l'ES Tunis (Tunisie), Al-Amène (Soudan), Seep (Oman), et Peshmerga (Irak). Pour sa part, le GS Pétroliers jouera dans la poule B et aura comme adversaires Al-Ittihad (Arabie saoudite), Al-Rayane (Qatar), Souihli (Libye), Senjel (Palestine). Prévue du 14 au

26 février 2018 à Tunis (Tunisie), cette compétition sera animée par 20 clubs.