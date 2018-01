CHAMPIONNAT RÉGIONAL «OUEST» DE BODYBUILDING Participation de plus de 150 bodybuilders à Saïda

Le championnat régional Ouest de bodybuilding seniors aura lieu les 1er et 2 février à la salle omnisports «Hamada Ahmed» de Saïda, a-t-on appris avant-hier auprès des organisateurs. Cette compétition de sport de musculation et de démonstration, organisée par la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et power lifting, en collaboration avec la ligue de wilaya et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Saïda, verra la participation de plus de 150 bodybuilders des wilayas de l'Ouest, à savoir Naâma, Béchar, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Relizane, Mostaganem, Oran et Saïda, dans 10 catégories de poids de moins de 60 à plus de 100 kg, qui seront soumis la veille des compétitions à une pesée. Dans cette compétition, les athlètes auront à exécuter sept mouvements olympiques, à savoir le biceps, le double biceps, les dorsaux de face, les abdominaux, les cuisses, le profil droit et le profil gauche. Les trois premiers de chaque catégorie de poids seront qualifiés directement à la phase finale du championnat d'Algérie 2018 de bodybuilding qui aura lieu du 19 au 21 avril à Sétif. Les autres athlètes non-classés dans les trois régions du pays disputeront un tournoi national «Open» de repêchage qui aura lieu les 1 et 2 mars à Bouira.