CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE LUTTE 11 athlètes (juniors et seniors) en stage à Sofia

Onze lutteurs des sélections algériennes juniors et seniors (gréco-romaine, lutte libre), ont entamé un stage de préparation à Sofia en Bulgarie, en vue des championnats d'Afrique, prévus du 7 au 11 février à Port Harcourt (Nigéria), a-t-on appris dimanche dernier auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). La sélection algérienne est conduite par le staff technique national, composé des entraîneurs, le Roumain Rusu Cornel, Aoune Fayçal (lutte libre) et Bendjeda Maâzouz (gréco-romaine). Ce stage qui se poursuivra jusqu'au 31 janvier enregistre la présence des meilleurs athlètes dans les deux catégories, à l'image de Sid Azara Bachir, Adem Boudjemline, Akrem Boudjemline et Laouni Abdenour. Les championnats d'Afrique de la lutte messieurs et dames (cadets, juniors et seniors) de Port Harcourt constituent le premier objectif de la saison pour l'instance fédérale qui aspire à placer le maximum d'athlètes sur le podium des consécrations.