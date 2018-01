ENTRE LA FRANCE ET L'ALGÉRIE Houssem Aouar a fait son choix

Convoité par l'équipe de France et la sélection algérienne, la révélation de la saison avec l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, a tranché sur sa future sélection nationale. Le jeune franco-algérien, Houssem Aouar, a enfin arrêté son choix. Interrogé avant-hier par la chaîne française «TF1», l'international Espoirs français a mis les choses au point et a déclaré vouloir intégrer l'équipe de France A. «J'aimerais intégrer l'équipe de France A. C'est un objectif à long terme. Je vais réussir. En tous cas, je vais tout faire pour. J'aimerais jouer la Coupe du monde. Mais il faut rester calme, il faut surtout travailler et essayer de gratter le maximum de temps de jeu et d'expérience» a-t-il déclaré. Agé de 19 ans seulement, Aouar, né à Lyon, a mis fin aux diverses rumeurs annonçant son choix de jouer pour l'Algérie, son pays d'origine. Appelé en Equipe de France Espoirs, le Lyonnais disputera l'Euro U21 qui se tiendra en Italie en 2019. Pour rappel, le jeune Houssem Aouar a été approché il y a quelque temps par des émissaires de la FAF. Ces derniers ont fait savoir au joueur et à ses proches l'intérêt de la Fédération algérienne de football à vouloir le voir prochainement sous le maillot des Verts.