JS SAOURA Bouali opte pour un stage à Alger

Réputée pour être le club qui effectue les plus longs déplacements dans le championnat de Ligue 1, la JS Saoura a été contrainte de prolonger son séjour à Alger, après son match à Biskra et avant d'affronter l'USM Blida, vendredi prochain dans le cadre de la 18e journée du championnat. Battue par l'USB (1-0) vendredi dernier, la JSS, qui garde néanmoins sa deuxième place au classement, mais qui se voit distancée de cinq longueurs par le leader le CS Constantine, effectue depuis samedi dernier un stage d'une semaine dans la capitale.

Les entraînements des protégés de l'entraîneur, Fouad Bouali, se déroulent au stade communal d'Hussein Dey (Zioui), et le tout dans une ambiance bon enfant, malgré la déception de la défaite concédée à Biskra, s'est réjoui le directeur général du club, Mohamed Djebbar. Et si la direction de la JSS a opté pour un stage à Alger, alors qu'il était question d'y faire escale avant de poursuivre le voyage à Béchar, c'est pour éviter à ses joueurs la fatigue, sachant qu'ils étaient contraints de parcourir près de 1 500 km pour rejoindre Biskra à partir de Béchar via Alger. «Evidemment, ces longs déplacements exigent des moyens financiers énormes», affirme encore, le DG du club.

La JSS, créée en 2008 et qui a rejoint l'élite en 2012, parvient à supporter tout ce «fardeau», grâce en partie à l'apport de son partenaire principal l'Entreprise nationale des forages (Enafor) et aussi la contribution des actionnaires de la société sportive par actions du club, à leur tête, le dirigeant influent, Mohamed Zerouati, précise-t-on de même source. Il faut dire que malgré les grosses dépenses de la direction de la formation du sud du pays, notamment en matière de transport, la JSS est parmi les rares pensionnaires de l'élite à être à jour avec ses joueurs en matière de salaires. Cela explique, en partie, la régularité des résultats de l'équipe ces dernières saisons, avec à la clé une deuxième place en championnat, de l'avant-précédent exercice, synonyme d'une participation historique en Ligue des champions d'Afrique. Depuis d'ailleurs, les gars de Béchar ont donné à leur équipe une autre dimension, et le poste de dauphin qu'ils occupent après 17 journées du championnat ne surprend plus les observateurs.

Les spécialistes estiment que pour préserver ces acquis, il faudra aux gars de Béchar de gagner en solidité à l'extérieur où ils peinent souvent à s'imposer, sinon, ils sont toujours intraitables à domicile où ils n'ont laissé filer que deux seuls points depuis le début de cet exercice, soit contre le MC Alger (1-1), lors de la 15e et dernière journée de la phase aller.