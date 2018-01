LEICESTER CITY Chelsea et Monaco entrent en course pour Slimani

L'avant-centre algérien de Leicester City, Islam Slimani, a un autre

prétendant en Angleterre et c'est du lourd. A en croire The Sun, le club londonien de Chelsea, sur demande de son coach Antonio Conte, a inclus le nom de l'attaquant de l'EN dans la petite liste d'attaquants susceptibles d'être engagés cet hiver. Alors que tout le monde s'emballait pour l'intérêt d'Antonio Conte pour Andy Carroll, voilà que le tabloïd anglais annonce que le manager italien a fait une proposition à Leicester City pour son attaquant algérien.

En quête de renfort offensif, le coach italien, ajoute The Sun, souhaite faire venir Slimani en prêt durant ce mercato d'hiver.

Outre Slimani, Antonio Conte lorgnerait aussi Edin Dzeko, Peter Crouch et Fernando Llorente, des attaquants qui ont déjà roulé leur bosse dans les différents championnats européens.

Bien que très peu utilisé depuis son arrivée chez les Foxes, Islam Slimani constitue une option crédible pour Chelsea du fait qu'il est peut-être qualifié pour la Ligue des champions contrairement à l'international bosnien Dzeko, le choix initial, dit-on, de Conte.

Autre piste prestigieuse évoquée ces dernières 24 heures, l'AS Monaco.

En effet, à en croire la presse française du jour l'entraîneur portugais Leo Jardim insisterait aussi pour attirer le buteur algérien vers le Rocher. Alors que la piste du Besiktas semble s'éloigner, Slimani ne manque pas de touche en Europe. La fin du mercato s'annonce indécise pour l'attaquant algérien.