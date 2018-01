NICE Un accord avec la Juve pour Balotelli?

Sous contrat jusqu'en juin avec Nice, Mario Balotelli (27 ans, 16 matchs et 12 buts en L1 cette saison) n'est pas encore certain de poursuivre son aventure au Gym l'été prochain. Alors que la presse italienne réclamait un retour de «Super Mario» la semaine passée, The Sun a annoncé hier un accord avec la Juventus Turin. Une rumeur à prendre avec de grosses pincettes. D'après le tabloïd anglais, son agent Mino Raiola a déjà négocié un contrat de cinq ans, assorti d'une belle prime à la signature. Pour rappel, l'attaquant italien est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Son représentant s'est visiblement déjà mis en action pour lui trouver un nouveau challenge et un gros contrat.