PSG Dybala au coeur d'une incroyable opération à 250 millions d'euros

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG, Paulo Dybala pourrait faire l'objet d'une offensive XXL de la part du club parisien l'été prochain, qui envisagerait au passage de récupérer un autre élément fort de la Juventus Turin: Alex Sandro.

«La Juventus est une société qui ne vend que lorsque le joueur demande à être transféré. Donc Dybala va rester, et il a un bel avenir devant lui», lâchait récemment Giuseppe Marotta, le directeur sportif de la Juventus Turin, sur l'avenir de Paulo Dybala qui ferait désormais partie des grandes priorités offensives du PSG. Alors qu'un possible départ d'Edinson Cavani l'été prochain serait à l'étude dans l'esprit de Nasser Al-Khelaïfi, la presse italienne annonce que le PSG pourrait miser gros afin de récupérer Dybala et une autre star de la Juventus. Calciomercato.com annonce que le PSG envisagerait une offensive légendaire à hauteur de 250 millions d'euros pour récupérer Paulo Dybala ainsi qu'Alex Sandro en provenance de la Juventus Turin.

Reste désormais à savoir si la Vieille Dame sera disposée à laisser filer de deux ses éléments les plus précieux d'un seul coup lors du prochain mercato estival...