TOTTENHAM Le Real prêt à mettre 227 millions d'euros sur Kane

Le géant espagnol préparerait une offre conséquente afin d'attirer Harry Kane dans ses filets l'été prochain. Le record du transfert le plus cher sera-t-il bientôt la propriété du Real Madrid? C'est ce que croit savoir The Sunday Times. Ce dernier révèle en effet que le club espagnol préparerait une offre de 227 millions d'euros pour Harry Kane qu'il courtise depuis quelques semaines déjà. Les dirigeants madrilènes souhaiteraient en effet renouveler leur ligne d'attaque beaucoup moins performante cette saison. L'offre ne devrait pour autant pas atterrir sur la table de l'état-major de Tottenham avant l'été prochain. Pierre angulaire des Spurs, l'attaquant anglais a déjà répété son envie de rester en Angleterre dans son club de toujours. Cette saison, il totalise 28 buts toutes compétitions confondues. Si le transfert venait à se conclure l'été prochain, il deviendrait le joueur le plus cher du monde devant Neymar, transféré au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros lors du dernier mercato.