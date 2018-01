VISITE MÉDICALE POUR SANCHEZ ET MKHITARYAN Arsenal et Manchester Utd font l'échange

Alexis Sanchez et Henrik Mkhitaryan vont faire l'objet d'un échange. Le joueur d'Arsenal, Alexis Sanchez, était hier à Manchester pour passer sa visite médicale. Le joueur de Manchester, Henrik Mkhitaryan, fait lui le chemin inverse et se trouve à Londres pour passer la sienne selon les informations de Sky Sports. Selon la chaîne sportive britannique, en direct du centre d'entraînement de Carrington, dans la banlieue de Manchester, le Chilien est arrivé en début d'après-midi dans les locaux des Red Devils. L'Arménien était, lui, présent à Londres pour passer la sienne. Plusieurs médias ont publié des photos de Mkhitaryan et de son agent Mino Raiola dans un hôtel du centre de Londres samedi soir. Sanchez avait pris la direction de Manchester dès samedi, avait révélé l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger après la victoire contre Crystal Palace (4-1), le Chilien postant sur les réseaux sociaux une vidéo d'un jet privé sur le tarmac d'un aéroport. Le transfert se fera «dans une direction, seulement si cela se fait aussi dans l'autre direction», avait assuré le Français, précisant que l'affaire devrait être conclue «dans les prochaines 48 heures». «Si vous me demandez si je pense qu'il va venir, je pense que oui, mais je n'ai pas de confirmation», avait confirmé de son côté José Mourinho. Selon Sky Sports, les deux clubs seraient sur le point de réaliser un échange sans compensation financière. A Manchester United, Sanchez devrait bénéficier d'un contrat qui devrait faire de lui le joueur le mieux payé de la Premier League.