MONDIAL 2022 Le Qatar aurait promis 100 millions de dollars à la FIFA

Dans un livre qui fera du bruit, Bonita Mersiades, ancienne membre du comité de candidature de l'Australie au Mondial 2022, révèle comment le Qatar aurait pu convaincre la FIFA de voter en sa faveur.

La Qatar est accusé dans un livre à paraître d'avoir promis à la FIFA un versement conséquent en cas d'attribution de la Coupe du monde 2022. Les soupçons de corruption concernant l'attribution des Coupes du monde 2018 et 2022 se renforcent. Dans un livre qui fera du bruit, Bonita Mersiades, ancienne membre du comité de candidature de l'Australie au Mondial 2022, révèle comment le Qatar aurait pu convaincre la FIFA de voter en sa faveur. Dans cette enquête sur les pratiques de la FIFA, intitulée Whatever It Takes - The inside story of the FIFA way, la lanceuse d'alerte évoque un deal secret noué entre la FIFA et Al Jazeera. D'après Bonita Mersiades, la chaîne de l'émirat aurait garanti le versement de 100 millions de dollars à la plus haute instance du football mondial si le Qatar obtenait l'organisation de la Coupe du monde 2022. «Je ne me rappelle pas de ces détails, explique Sepp Blatter dans un extrait du livre publié par le Daily Mail. Mais les sponsors et les diffuseurs paient des bonus tout le temps. Ce n'est pas inhabituel.» Interrogé par le journal britannique, la chaîne du Qatar n'a pas nié cette information et a précisé que la somme en question correspondait à des «contributions à la production» qui sont des «pratiques standards du marché et qui sont souvent imposées aux diffuseurs par les fédérations sportives et les détenteurs des droits». Au cours de son entretien avec Bonita Mersiades, le président controversé et déchu de la FIFA Sepp Blatter a reconnu savoir que la candidature du Qatar pour le Mondial 2022 allait être retenue avant le vote, après avoir discuté notamment avec Michel Platini. Le Français alors à la tête de l'UEFA lui aurait confirmé que plusieurs membres du comité exécutif soutiendraient le Qatar. Sepp Blatter était tellement certain du dénouement de la campagne qu'il avoue avoir personnellement appelé le président des Etats-Unis Barack Obama pour lui signifier la défaite de son pays quelques jours avant le verdict. Le dirigeant suisse, poussé à la démission en 2015 en raison du scandale de corruption qui touchait l'instance, affirme avoir voulu empêcher le Qatar d'organiser le Mondial 2022. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Parce que Sepp Blatter, à deux reprises, avait obtenu une faveur de la part du Qatar: que Mohammed Bin Hammam, à la tête de la Confédération asiatique de football de 2002 à 2011 et banni à vie par la FIFA en 2012, ne se présente pas à la présidence de la FIFA en 2011. Les premiers extraits de Whatever It Takes - The inside story of the FIFA way contiennent également des révélations à propos de Franz Beckenbauer.