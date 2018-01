CHELSEA Hazard n'est pas d'accord avec Conte

Mécontent du rendement de Michy Batshuayi (24 ans, 12 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison), le manager de Chelsea Antonio Conte laissera filer l'ancien Marseillais à condition de recruter un attaquant. En effet, l'Italien réclame un avant-centre au grand gabarit. De son côté, Eden Hazard (27 ans, 20 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) ne partage pas l'avis de son coach. «Je pense que nous avons deux bons attaquants avec Alvaro (Morata) et Michy. S'ils ne peuvent pas jouer, je peux évoluer au poste d'avant-centre, donc je ne pense pas que nous ayons besoin d'un autre attaquant, a lâché l'ailier belge dans des propos relayés par l'Evening Standard. (...) Les gens disent qu'on a besoin d'un attaquant parce qu'on rate des occasions.» «Qui est la meilleure équipe cette saison? Manchester City. Les attaquants Gabriel Jesus et Agüero ne sont pas costauds. C'est simple. Tout dépend de comment vous voulez jouer. Si vous voulez jouer avec de longs ballons, vous avez besoin d'un point d'appui. Mais si vous voulez garder le ballon au sol, vous avez besoin d'un gars petit», a expliqué Hazard, alors que Chelsea serait bien parti pour accueillir l'imposant Edin Dzeko (31 ans, Roma).