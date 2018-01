CR BELOUIZDAD Les recrues hivernales qualifiées

Le quatre nouvelles recrues du CR Belouizdad sont désormais qualifiées et opérationnelles pour le derby algérois face au MC Alger samedi prochain au stade du 5-Juillet (16h) dans le cadre de la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, a-t-on appris auprès du club algérois. Le Chabab a assuré lors du mercato d'hiver les services de l'attaquant Mohamed Benkablia (USM Alger), ainsi que des milieux de terrain le Malien Soumaila Sidibé (USM Alger), Faouzi Bourenane (USM Alger) et Yacine Benouadah (Paradou AC). Pourtant interdit de recrutement, à l'instar de l'USM El Harrach, du MC Oran, et de l'USM Blida, le CRB a pu retirer les licences de ses nouveaux joueurs sur une décision prise par le directoire installé lundi dernier, chargé de gérer les championnats professionnels, suite au retrait de la délégation de gestion des compétitions au conseil d'administration de la LFP.