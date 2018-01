FAIR-PLAY FINANCIER Une bonne nouvelle pour le PSG

L'Instance de Contrôle financier des clubs de l'UEFA n'aurait rien trouvé à redire aux transferts record de Neymar et de Kylian Mbappé.

Le mercato pharaonique réalisé par le PSG l'été dernier devrait laisser des traces. A en croire les dernières indiscrétions venues de Nyon, l'UEFA travaillerait à une deuxième mouture du Fair-play financier. Considérant que le système actuel ne gêne finalement qu'assez peu les clubs aux moyens colossaux, l'instance européenne entend conditionner les dépenses des clubs sur le marché des transferts à leurs recettes, l'idée étant de limiter à partir de la saison prochaine la balance entre les achats et les ventes de joueurs à moins de 100 millions d'euros sur une saison. Car Javier Tebas, le président de la Liga, et certains dirigeants de grands clubs européens, parmi lesquels le Bayern ou le Barça, ont beau être vent debout pour dénoncer les dépenses somptueuses du PSG ou de Manchester City sur le marché des transferts, l'UEFA ne semble pas pouvoir s'opposer à de telles pratiques. En attestent les dernières informations de L'Equipe. A en croire le quotidien sportif, l'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA a en effet jugé «corrects» les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé à Paris. Aucun problème n'a en effet été relevé par l'organisme et le PSG ne sera donc pas sanctionné pour peu qu'il vende pour quelque 70 millions d'euros d'ici le 30 juin prochain afin de rester dans les limites autorisées. A cet effet, Lucas devrait être vendu d'ici la fin du mercato hivernal.

Le transfert de Gonçalo Guedes, dont la cote ne cesse d'augmenter au gré de ses belles performances avec Valence, devrait suivre à la fin de la saison.