FUTSAL Stage de formation au profit de 34 entraîneurs

Un stage de formation pour entraîneurs de Futsal, organisé par la Direction technique nationale sous l'égide de la Ligue nationale de Futsal, se déroule actuellement à l'ENS/STS de Aïn Bénian. Il s'agit du premier stage du genre et il est encadré par Abdenour Addani, expert algérien de Futsal installé à l'étranger. L'ouverture de ce stage, auquel participent 34 entraîneurs, a eu lieu avant-hier en présence de Djamel Zemmam, président de la Ligue nationale de Futsal, et Rabah Saâdane, Directeur technique national, ainsi que Chafik Ameur, Directeur technique adjoint chargé de la formation, sans oublier Abdelkrim Benaouda, Directeur technique adjoint chargé du développement et de l'élite. En plus d'une formation théorique prodiguée à l'ENS/STS de Aïn Bénian, les entraîneurs suivront des cours pratiques à la salle omnisports de Staouéli.