ARSENAL L'arrivée d'Aubameyang révélée

Le service communication d'Arsenal a-t-il réalisé une bourde monumentale? lundi dernier, les Gunners ont officialisé l'arrivée de l'ailier Henrik Mkhitaryan en provenance de Manchester United lors d'un échange avec Alexis Sanchez. Pour mettre en avant sa nouvelle recrue, le club londonien a notamment publié une vidéo des coulisses de sa signature. Problème: des internautes ont remarqué un passage étrange où on peut voir l'Arménien interpeller un certain Pierre. «Yo Pierre, tu veux venir ici?» peut-on entendre en tendant bien l'oreille («Yo Pierre, you wanna come out here?» en VO). Ancien joueur de Dortmund, Mkhitaryan évoque-t-il le buteur du BvB Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, 15 matchs et 13 buts en Bundesliga cette saison)?