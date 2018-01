BAHLOUL, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE QUI GÈRE LA LFP "Une décision loin d'être un règlement de comptes"

Le président du directoire chargé de gérer les championnats professionnels, Amar Bahloul, a affirmé que la décision prise par la FAF de retirer la délégation de gestion de la compétition au conseil d'administration de la LFP était loin d'être «un règlement de comptes». «Je tiens à préciser que cette décision du retrait ne constitue en aucun un règlement de comptes entre le président de la FAF Kheireddine Zetchi et son homologue de la LFP, Mahfoud Kerbadj, même s'il existe des divergences et une différence de points de vue. Pourquoi ne pas attendre la fin de la saison? la FAF a pris cette décision maintenant pour éviter que la situation ne s'empire entre les deux structures», a indiqué Bahloul. Un directoire a été installé avant-hier par le président de la FAF, composé de Amar Bahloul et Larbi Oumamar, membres du Bureau fédéral, et Ali Malek président de la LNFA. «Notre mission est de gérer les championnats professionnels jusqu'à la tenue de l'assemblée générale élective. Ce directoire n'a pas de limites dans le temps», a-t-il souligné.