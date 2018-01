CHAMPIONNAT NATIONAL DE NATATION (MINIMES-JUNIORS) Plus de 450 athlètes annoncés à Alger

Plus de 450 nageurs et nageuses, représentant 55 clubs et 17 ligues sont attendus, du 24 au 27 janvier 2018 à la piscine de Bab Ezzouar (Alger), pour prendre part au Championnat national hivernal minimes -

juniors (petit bassin), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de natation (FAN). Inscrit au calendrier annuel de la fédération, le National hivernal des jeunes catégories (minimes/juniors) aura pour objectif, surtout «la prospection auprès des jeunes talents susceptibles de renforcer les Equipes nationales, en prévision des échéances internationales à venir, mais aussi, évaluer leur niveau et potentialité, et attester du niveau technique général de ces catégories en Algérie», estiment les observateurs. La compétition se déroulera en quatre jours regroupant six séances en finale directe, et la première était prévue hier en fin de journée. A l'issue des épreuves, deux classement (par sexe) pour les minimes (un classement par médailles et un autre par points pour les 16 premiers), avec un tableau de cotation selon les règlements FINA 2017. Tandis que pour les juniors, seul le classement par médailles sera établi par les organisateurs.