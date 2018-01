GRAND PRIX DE TUNIS 2018 DE JUDO Bouyacoub meilleur Algérien classé

Le judoka algérien Lyès Bouyacoub (-100kg) a pris la 5e position au Grand Prix de Tunis, doté de 100 000 dollars de prix et qui a enregistré la participation de plus de 335 judokas représentant 49 pays dont l'Algérie. Engagé dans le groupe D de sa catégorie, Bouyacoub a réussi tout d'abord à sortir vainqueur de son groupe composé de 7 athlètes.

Après un quart de finale à blanc, l'Algérien a battu, par la suite, le Japonais Kira Yoshiki (Ippon) et le Brésilien Leonardo Goncalves (Brésil) par ippon, pour sortir vainqueur de sa poule.

En demi-finale de la compétition, Bouyacoub a vu son chemin s'arrêter devant l'Irlandais Fletcher Benjamin, vainqueur du tournoi, avant de perdre son unique combat de repêchage (pour la bronze) devant Viktor Demyanenko (Kazakhstan). Le podium de la catégorie des moins 100kg est composé de Fletcher (médaillé d'or) après sa victoire en finale devant le Russe Ramazan Malsuigevon (argent), du Kazakh, Demyanenko et du Brésilien Leonardo Goncalves. Pour sa part, Abderrahmane Benamadi a pris la 7e place de la catégorie des -90kg, en perdant au repêchage devant le Brésilien Rafael Macedo, par ippon à 29 secondes de la fin du temps réglementaire du combat.

Benamadi a commencé son parcours au Grand Prix de Tunis, par un 1er tour à blanc dans le groupe B, avant d'éliminer Smink Jesper (Pays-Bas) en demi-finale de la poule. Néanmoins, lors de la finale de la poule, l'Algérien a perdu face à l'Anglais Frazer Chamberlain par trois Shido (avertissement) et après le Gold score.

Le titre chez la catégorie des moins de 90 kg qui a enregistré la participation de 26 athlètes, est revenu au Kazakh Islam Bozbayev, devant le Hongrois Krisztian Toth et David Klammert (Tchéquie). En revanche, l'Algérien Mohamed Rebahi n'a pas résisté dans sa lacatégorie des -60kg, en perdant d'entrée (1er tour) face au Russe Gamzat Zairbekov par Waza-ari.

Le podium chez les -60kg est dominé par le Français Walide Khyar (or) devant le Slovène Matjaz Trbovc (argent), le Japonais Seiya Miyanohara et le Kazakh Gusman Kyrgyzbayev (bronze).

L'Algérie a pris part au Grand Prix de Tunis de judo avec trois athlètes garçons contre 22 (12 messieurs et 10 dames) annoncés au départ.

Le tournoi de Tunis devait être une étape préparatoire de la sélection algérienne au Championnat d'Afrique des nations seniors, prévu du 12 au 15 avril également en Tunisie.

La Fédération algérienne de judo (FAJ) avait décidé de rajeunir l'effectif de l'Equipe nationale dont la majorité est en fin de carrière. Delà, ses effectifs ont été scindés en deux groupes, le premier composé d'athlètes d'expérience qui disputeront les compétitions internationales et les qualifications aux Jeux olympiques, et le second sera formé de jeunes talents qui prendront part aux stages de préparation pour acquérir de l'expérience et gagner une place dans l'équipe A.