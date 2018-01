JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE Soutien financier de l'ACNOA au comité d'organisation

Le bureau exécutif de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), a attribué un aide financière au comité d'organisation des Jeux africains de la jeunesse (JAJ) prévus à Alger du 19 au 28 juillet, a-t-on appris auprès du président par intérim de l'instance africaine Mustapha Berraf.

«Le bureau exécutif de l'ACNOA, réuni en session ordinaire à Abuja (20-21 janvier) a pris la décision d'attribuer 2 millions de dollars à l'Algérie au titre du soutien aux Jeux africains de la Jeunesse par l'ACNOA, un million de dollars au comité d'organisation des jeux d'Alger-2018 (COJAJ) et 500 000 dollars au Comité olympique et sportif algérien (COA)», a déclaré le président du COA, Mustapha Berraf. Outre cette aide, l'instance africaine a décidé «d'octroyer 500 000 dollars aux Comités nationaux olympiques africains (CNOA) participants aux JAJ 2018, alors qu'un autre million sera consacré à l'aide qui doit être apportée aux athlètes africains qui participeront aux Jeux olympiques de Tokyo 2020», selon Berraf.

Au cours de la rencontre d'Abuja, le président de l'exécutif de l'ACNOA s'est réuni avec la commission de réorganisation de l'ACNOA, présidée par le Sud-Africain Sam Ramsamy, membre du Comité international olympique (CIO).

Cette commission est composée également de Hassen Mustapha, président de la Fédération internationale de handball (IHF) et Lydia Nsekera, présidente de la commission femme et sport au CIO.

Une rencontre avec la commission des athlètes africains était aussi au programme de la réunion du bureau exécutif de l'ACNOA.

Il est à rappeler qu'à l'occasion de la tenue en Algérie, des Jeux africains de la jeunesse 2018, une réunion des chefs de mission des délégations africaines est prévue les 28, 29 et 30 janvier à Alger.

Cette date avait été arrêtée, lors de la réunion de coordination, tenue début janvier 2018 au Caire, regroupant l'ACNOA, l'Union des Confédérations sportives africaines (UCSA), le COA et des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) au sujet des préparatifs aux JAJ.

Sur place, les chefs de mission seront informés de l'état d'avancement des préparatifs des JAJ 2018 par le Comité d'organisation (COJAJ).

Les responsables des délégations nationales, d'athlètes et officiels ainsi que les chefs de mission se retrouveront durant trois jours à Alger où plusieurs sujets entre autres, l'hébergement, le transport, l'accréditation et les cérémonies seront abordés.

Ils auront également à effectuer des visites aux différents sites retenus pour les Jeux, en premier lieu le village des athlètes et les infrastructures sportives.

La réunion des chefs de mission sera précédée par celle regroupant l'ACNOA, le COA, l'UCSA et les Confédérations africaines, prévue les 26 et 27 janvier, ajoute la même source.