LAKHDAR ADJALI JETTE L'ÉPONGE Kada Aïssa à la rescousse du RC Relizane

L'entraîneur Lakhdar Adjali, qui ne fait plus l'unanimité au RC Relizane, depuis quelque temps, a fini par jeter l'éponge, lundi soir, a-t-on appris de l'intéressé. L'ancien attaquant international a pris cette décision après les turbulences ayant marqué la séance d'entraînement de la reprise au cours de laquelle un groupe de supporters l'a empêché de diriger le travail de ses protégés l'obligeant carrément à annuler la séance et quitter le stade, a-t-il fait savoir, regrettant cet «incident», lui, qui n'est en poste que depuis deux mois. Cette réaction des fans relizanais fait suite à la défaite concédée à domicile contre l'AS Aïn M'lila

(2-0), vendredi dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 2. Il s'agissait, en effet, du troisième échec de rang dans le championnat éloignant le Rapid de la course à l'accession.

Les Relizanais avaient terminé la phase aller sur le podium, après avoir réussi une remontée spectaculaire au classement par laquelle ils ont effacé leur départ raté ayant coûté sa place à leur ex-entraîneur, Youcef Bouzidi, dès la 4e journée. C'est Kada Aïssa, qui a dirigé le RCR pendant dix journées après le départ de Bouzidi, mais à titre intérimaire, qui est annoncé de retour à la barre technique, deux semaines après avoir quitté son poste de coach assistant.

Sous la houlette de Kada Aïssa, le Rapid, relégué en Ligue 2 en fin de saison dernière, est resté invincible pendant 8 matchs.

Les gars de Relizane pointent à la 7e place au classement avec 26 points, mais sont distancés de 5 unités par le troisième, le CA Bordj Bou Arréridj, de 6 par le dauphin le MO Béjaïa et de 9 par le leader, l'ASAM, sachant que les trois premiers accéderont en L1 en fin de saison.