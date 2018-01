QUALIFICATION DES JOUEURS Zetchi annonce de nouvelles conditions

Alors que le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, présidé par Mahfoud Kerbadj se déroulait au moment où on mettait sous presse, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, annonce que «nous allons nous réunir aujourd'hui avec les présidents des clubs endettés pour leur annoncer les nouvelles conditions pour la qualification de leurs nouvelles recrues». Après l'ES Sétif qui a reçu ses licences de la part de la Ligue de football professionnel et qui d'ailleurs a fait, fait et fera certainement couler encore beaucoup d'encre, le CR Belouizdad est le second club à annoncer qu'il vient de retirer les licences de ses nouvelles recrues. Il est utile de rappeler au passage qu'en dépit du fait qu'il est interdit de recrutement, à l'instar de l'USM El-Harrach, du MC Oran, et de l'USM Blida, le CRB a pu retirer les licences de ses nouveaux joueurs sur une décision prise par le directoire installé lundi, chargé de gérer les championnats professionnels, suite au retrait de la délégation de gestion des compétitions au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP). Cela s'est passé au lendemain de l'annonce par la FAF de sa décision de retirer sa délégation de gestion des compétitions de la LFP «avec effet immédiat», conformément à l'article 20 de la convention qui lie les deux instances depuis juillet 2011. La décision a été prise à l'unanimité par le Bureau fédéral de la FAF, réuni en session ordinaire à Sétif sous la présidence de Kheïreddine Zetchi en présence de 11 membres sur les 13 que compte le BF. Et cette action permettra à tous les clubs interdits de recrutement de récupérer les licences de leurs nouveaux joueurs recrutés au mercato, le président de la FAF, la justifie en ces termes: «Si l'ES Sétif n'avait pas reçu les nouvelles licences de ses nouvelles recrues, la FAF n'aurait pas du tout autorisé ces clubs endettés à qualifier leurs joueurs. Mais, comme un club a été exempt de cette interdiction alors le Bureau fédéral a décidé donc d'autoriser ces clubs aussi à recevoir leurs nouvelles licences pour être équitable.».Et justement, à propos de qualification des joueurs et surtout de leur recrutement, le président de la FAF annonce également que «nous allons mettre les points sur les i avec les présidents des clubs endettés sur le sujet, tout en leur expliquant les nouvelles conditions pour le recrutement et la qualification des nouvelles recrues». Mais le président de l'instance fédérale algérienne du football n'a pipé mot sur ces conditions qu'il compte annoncer aux présidents des clubs endettés, se contentant de dire que «c'est désormais la légalité qui va primer. Les lois de la FIFA sont là pour être rigoureusement appliquées». Ce qui, en d'autres termes, fait allusion à un recul de la part de la FAF quant à cette histoire d'autoriser seulement quatre joueurs à recruter durant le mercato d'hiver et surtout l'interdiction de recrutement en cas d'endettement du club. La FAF va donc appliquer strictement les règlements de la FIFA. Et si tel serait le cas, des clubs seront sanctionnés comme ce fut le cas de l'USM Bel Abbès par la FIFA en lui défalquant six points tout en avertissant au passage le CR Belouizdad de régler son contentieux avec le joueur étranger qui a saisi l'instance mondiale pour récupérer ses droits financiers. Et là, Zetchi a saisi l'occasion pour «demander au président du CRB de régler au plus vite ce contentieux sous peine de voir son équipe sanctionnée par la FIFA». Enfin, le président de la FAF invite également tous les clubs à faire très attention à leur gestion pour ne point mettre leur club dans une situation d'endettement et ainsi se retouver dans une situation qui ternira encore plus l'image de notre football.Pour le moment, les férus de ce bras de fer Zetchi-Kerbadj attendaient avec impatience les résultats de la réunion du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel présidé par Mahfoud Kerbadj, hier, au moment où on mettait sous presse tout en attendant également les explications du président de la FAF, aujourd'hui, lors de sa réunion avec les présidents des clubs endettés, quant aux nouvelles conditions de recrutement et de qualification des joueurs que compte appliquer la FAF...