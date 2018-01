ASO-RCR TÊTE D'AFFICHE Mission facile pour l'ASAM et le MOB

Le leader et son poursuivant direct vont avoir une tâche a priori aisée lors de cette 18e journée,

Le leader, l'AS Aïn M'lila (35 pts) auréolé de sa victoire à Relizane (2-0) aura cette fois-ci, la visite du CRB Aïn Fakroun (15e-16 pts), un adversaire largement à sa portée, mais attention à l'excès de confiance. Son poursuivant immédiat, le MO Béjaïa (2e-32 pts) accueillera pour sa part, un club en mauvaise posture, à savoir le MC El Eulma (14e-17 pts). Les Crabes sont dans l'obligation de l'emporter pour rester dans le bon wagon en partance pour la Ligue 1. Mais le MCEE revigoré par le retour de son ancien entraîneur Jules Accorsi et l'arrivée du buteur expérimenté Abdelmalik Ziaya défendra crânement ses chances dans l'espoir de décrocher un bon résultat dans l'optique du maintien. Pour cette journée, tous les regards seront braqués vers Chlef, où l'ASO (4e-19 pts) et le RC Relizane (7e-26 pts) se livreront un duel sans merci. Le perdant risque d'être distancé par le trio de tête. L'ASO, intraitable à domicile tentera de profiter de la mauvaise passe de son adversaire qui vient de perdre son entraîneur Lakhdar Adjali, lequel a décidé de quitter la barre technique du club après la défaite surprise à domicile lors de la journée précédente.

Le CABB Arréridj (3e-31 pts), sous la conduite de son entraîneur Lyamine Bougherara aura à effectuer une périlleux déplacement à Saïda (13e-17 pts). L'équipe locale se trouvant dans la zone rouge, a besoin de points pour améliorer sa position au classement général. En revanche, le CABBA qui reste sur un précieux succès contre la JSM Skikda jouera gros pour conserver sa troisième place sur le podium. La JSM Skikda (4e-29 pts) freinée par le CABBA

(0-2), a besoin de se relancer pour garder le contact avec le groupe de tête. L'occasion lui est donnée en recevant sur son terrain le GC Mascara (10e-19 pts) une équipe capable du meilleur comme du pire. La JSM Béjaïa (6e-27 pts) effectue un parcours en dents de scie qui risque de l'éloigner de son principal objectif, à savoir l'accession. En accueillant le RC Kouba (12e-17 pts), les hommes de Mounir Zeghdoud sont dos au mur est condamnés à réagir contre un adversaire qui effectue son second déplacement de suite à Béjaïa avec l'espoir de revenir cette fois-ci avec un résultat positif après la défaite de la semaine dernière contre l'autre formation de Béjaïa le MOB (1-0) pour sortir de la zone rouge.