INTER MILAN La piste Pastore en bonne voix

Il ne reste plus que quelques jours de mercato à Pastore - et au PSG - pour trouver un nouveau club au milieu de terrain argentin. Comme l'explique Sky Italia, l'Inter est toujours sur le coup et est même récemment repassé à l'action. La Gazzetta dello Sport a indiqué le représentant du joueur s'est une nouvelle fois entretenu avec la direction intériste. Seulement, les prétentions du club lombard et du PSG sont encore bien éloignées, puisque les Italiens veulent un prêt, alors que les Franciliens veulent vendre. Les deux parties semblent cependant condamnées à s'entendre...