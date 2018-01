STANDARD DE LIÈGE Belfodil va revenir bientôt

Parti il y a six mois, l'ancien attaquant algérien du Standard, Ishak Belfodil, pourrait revenir à Sclessin plus tôt que prévu. Son nom avait animé les derniers mercatos du Standard, avec un prêt en Bundesliga à la clé. Quelques mois plus tard, Ishak Belfodil pourrait faire son retour dans l'effectif du Standard, forcé de quitter le Werder de Brême après un début de saison très décevant. Arrivé au Werder cet été, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Belfodil n'a pas su convaincre grand-monde en Allemagne. Rarement titulaire, l'attaquant des Verts n'a inscrit que trois buts en 17 apparitions, un ratio insuffisant qui déplaît visiblement à la direction du club de Bundesliga. Une situation délicate qui pourrait le pousser à revenir en bord de Meuse. Selon le quotidien Belge Belang van Limburg, le Werder a d'ores et déjà décidé de ne pas lever l'option d'achat, mais pourrait même mettre fin au prêt du joueur, ce qui entérinerait son retour au Standard.