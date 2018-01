USM BEL ABBÈS Les supporters mobilisés pour apurer les dettes

Les supporters de l'USM Bel Abbès, via les réseaux sociaux, ont enclenché une campagne de mobilisation générale visant à faire écouler 30 000 tickets lors du match à domicile face au CS Constantine, demain dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1, pour venir en aide à la direction du club qui croule sous les dettes. Une opération «inédite» que ses initiateurs espèrent réussir au moment où les dirigeants de cette formation ne perdent pas espoir de récupérer les six points que vient de leur défalquer la Fédération algérienne de football sur décision de la Fédération internationale de la discipline suite à la plainte déposée par Jessi Mayele, un joueur néerlandais d'origine congolaise qui a porté en 2015 les couleurs de la formation de la Mekerra. Ce n'est pas tout, puisque le club risque une autre sanction du même genre s'il ne régularise pas dans les meilleurs délais un autre ancien joueur étranger au nom de Dieumerci, lui aussi ayant recouru à la FIFA pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Et comme la direction de l'USMBA trouve du mal à épurer toutes ses dettes cumulées tout au long des précédentes saisons, les fans du club semblent avoir pris conscience du danger, d'où leur mobilisation autour de leur équipe favorite. Déjà, les dirigeants des Vert et Rouge ont dû débourser récemment près de 60 millions de dinars pour régler les dettes du club envers d'anciens joueurs du cru, condition sine qua non pour la levée d'interdiction de recrutement dont faisait l'objet l'USMBA de la part de la FAF. Le fait d'accueillir, vendredi, le leader du championnat devrait motiver davantage les fans à contribuer dans cette opération d'acquisition de 30 000 tickets et participer à leur manière dans le dénouement de la crise qui secoue leur formation. Il faut dire que malgré la défalcation de six points du compteur des protégés de l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani, ils ont réussi samedi dernier à s'imposer sur le terrain de l'O Médéa (1-0), et éviter par là même de sombrer dans la zone rouge. Mais du côté de la direction du club, l'on garde toujours espoir de récupérer les six unités défalquées et revoir de nouveau à la hausse les objectifs de son équipe qui compte 20 points. C'est dans ce contexte d'ailleurs qu'une délégation de l'USMBA se trouve depuis lundi à Alger où elle a entamé une série de contacts avec le président de la FAF ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports pour les aider à faire annuler la décision de la première instance internationale de football. «Même les joueurs plaignants ont été approchés en vue de trouver une solution à l'amiable leur permettant de toucher leur dû tout en retirant leur plainte», a indiqué le directeur général de la formation de l'Ouest du pays, Kaddour Benayad. Le même responsable se dit, au passage, optimiste quant à un dénouement heureux de cette affaire dans les tout prochains jours.