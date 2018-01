ANCIEN INTERNATIONAL ET JOUEUR DU NAHD Akkak Lahlali décède d'un AVC

L'ancien défenseur international algérien dans les années 1970, Akkak Lahlali, est décédé hier à l'âge de 65 ans à l'hôpital Mustapha Pacha à Alger, succombant à un d'accident vasculaire cérébral (AVC), a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Akkak, ancien joueur du NA Hussein-Dey, a évolué dans l'équipe du Nasria entre 1970 et 1985. Il a joué notamment aux côtés des internationaux, le regretté Mohamed Kheddis, Ali Fergani, Mahmoud Guendouz et l'actuel sélectionneur national, Rabah Madjer. En équipe nationale, il avait honoré sa première sélection en amical face à Malte (victoire 1-0) disputé le 15 mars 1972, alors que son quatrième et dernier match avec les Verts a été disputé le 14 février 1973 face à la Turquie (défaite 4-0).

Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Garidi (Alger).

Suite à cette triste nouvelle, le directoire de la Ligue de football professionnel, a présenté à la famille du défunt ses condoléances les plus attristées. Il compatit à sa douleur et l'assure de son soutien.